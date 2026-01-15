BİM'e çarşamba günü portatif sauna geliyor: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, 21 Ocak itibarıyla mağazalarında satışa sunacağı elektronik ve spor aletleri ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ürünler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Öne çıkan ürünler arasında ev tipi portatif sauna dikkat çekiyor.

95 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ürünün yanı sıra, çeşitli buzdolabı modelleri de kampanya kapsamında tüketicilerle buluşacak.

Bununla birlikte, üç boyutlu yazıcı, hava temizleyici ve vantilatör, projeksiyon cihazı ile koşu bantları da uygun fiyat seçenekleriyle satış listesinde yer alıyor.

İşte BİM 21 Ocak aktüel katalog: