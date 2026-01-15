Abone ol: Google News

BİM'e çarşamba günü portatif sauna geliyor: İşte fiyatı

BİM, 21 Ocak itibarıyla satışa sunacağı yeni ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Bu hafta portatif sauna başta olmak üzere farklı kategorilerde birçok ürün BİM mağazalarında yerini alacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 15:37
BİM'e çarşamba günü portatif sauna geliyor: İşte fiyatı
  • BİM, 21 Ocak'ta portatif sauna ve çok çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunacak.
  • Portatif sauna 95 bin TL'den satışa çıkarken, buzdolabı, üç boyutlu yazıcı ve hava temizleyici gibi ürünler de dikkat çekiyor.
  • Elektronik ve spor aletleri de uygun fiyat seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

BİM, 21 Ocak itibarıyla mağazalarında satışa sunacağı elektronik ve spor aletleri ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ürünler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Öne çıkan ürünler arasında ev tipi portatif sauna dikkat çekiyor.

95 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ürünün yanı sıra, çeşitli buzdolabı modelleri de kampanya kapsamında tüketicilerle buluşacak.

Bununla birlikte, üç boyutlu yazıcı, hava temizleyici ve vantilatör, projeksiyon cihazı ile koşu bantları da uygun fiyat seçenekleriyle satış listesinde yer alıyor. 

İşte BİM 21 Ocak aktüel katalog:

İç Haber Haberleri