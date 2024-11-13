Antalya'ya yabancı turist akını: Hedef 17 milyon

AA

Antalya'ya turist akını sürüyor...

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen derneğin geleneksel aylık toplantısında, "Konaklama Sektöründe Siber Güvenlik" önlemlerini değerlendirdi.

TOPLANTILARDA TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE DE YER VERİLDİ

Turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin soruları yanıtlayan Dernek Başkanı Saatçioğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin geleceğini şekillendirecek gençlere önem verdiklerini belirtti.

Toplantılarda turizm fakültesi öğrencilerine de yer vererek fikirlerini dinlediklerini, sorularını yanıtladıklarını anlatan Saatçioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Turizmde personel istihdamı için POYD yönetimi olarak önümüzdeki aylarda Anadolu'daki 11 ili ziyaret etmek istiyoruz. Öncelikli olarak deprem bölgesindeki otelcilik okullarını ve üniversiteleri ziyaret edip, hem derneğimizi anlatmak hem de mesleğimizin güzelliklerini özendirecek şekilde onlarla paylaşmak istiyoruz. Bizim turizmde devrim yapma zamanımız bitti, evrim yapma zamanımız geldi. Bu konuda gençlerimizi oyunun içine sokmaya çalışıyoruz. Erken yaşta turizmin içinde olmaları çok önemli.

"30 EKİM İTİBARIYLA 16 MİLYON TURİST GELMİŞ OLMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Saatçioğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının istedikleri hedef doğrultusunda olduğunu aktararak, "Antalya'ya 30 Ekim itibarıyla 16 milyon 131 bin 847 turist gelmiş olması çok sevindirici. 10 aylık dönemde geçen seneye oranla 1 milyon 200 bin kişi fazla geldi. Antalya için belirlediğimiz 17 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz." dedi.

Saatçioğlu, erken rezervasyonların da iyi gittiğini, İngiltere'den gelen sonuçlara göre umut verici bir 2025 sezonu öngördüklerini belirtti.