AnTuTu güncelledi: İşte ağustos ayının en güçlü Android telefonları AnTuTu, Ağustos 2025 itibarıyla en yüksek puan alan Android telefonları açıkladı. Her ay düzenli olarak güncellenen listede bu kez hem üst segment amiral gemileri hem de orta sınıf modeller öne çıktı.

Akıllı telefon kullanıcılarının merakla takip ettiği performans ölçüm platformu AnTuTu, Ağustos 2025’in en yüksek puanlı Android cihazlarını duyurdu. Yayınlanan listede amiral gemisi modeller başı çekerken, orta segmentteki bazı cihazların da güçlü skorlarıyla öne çıktığı görüldü. AnTuTu’nun hazırladığı raporda işlemci gücü, grafik performansı, RAM ve depolama hızları belirleyici oldu. Teknoloji devlerinin en yeni amiral gemileri zirve yarışına girerken, fiyat-performans odaklı modellerin listeye girmesi dikkat çekti. İşte ağustos ayının en güçlü Android telefonları: AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI 1- Red Magic 10S Pro+ 2- Vivo X200 Ultra 3- iQOO Neo10 Pro+ 4- Vivo X200s 5- Honor GT Pro 6- OnePlus 13 7- iQOO 13 8- OPPO Find X8 Ultra 9- Redmi K80 Extreme 10- OnePlus Ace 5 Pro AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ ORTA SEGMENT TELEFONLARI 1- Realme Neo7 SE 2- iQOO Z10 Turbo 3- Redmi Turbo 4 4- OPPO Reno14 Pro 5- OPPO Reno14 6- Redmi K70E 7- Honor 400 8- Vivo S30 9- iQOO Neo7 SE 10- Redmi Note 12T Pro İç Haber Haberleri Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor

TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte şartlar

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek