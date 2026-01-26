BİM’e buharlı temizleme makinesi geliyor! Ne mikrop, ne bakteri bırakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, Ocak ayının son haftasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı.

30 Ocak tarihinden itibaren satışa sunulacak ürünleri kapsayan bu katalog büyük ilgi gördü.

Ev ihtiyaçlarını yenilemek ya da mutfak alışverişini tamamlamak isteyen tüketiciler için hazırlanan listede, hem günlük kullanım hem de şık sunumlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor.

Yeni haftanın öne çıkan ürünleri arasında Emaye Çaydanlık Takımı, Porselen Pasta Tabağı ve Porselen Kahve Fincan Takımı çeşitleri yer alırken, doğal malzemelerden üretilen Akasya 2 Katlı Kurabiyelik ve Bambu Döner Tabla da dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Ayrıca sıcak-soğuk muhafaza özelliğiyle yoğun ilgi gören Stanley Vakumlu Çelik Termos, katalogda öne çıkan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mikrop ve bakterileri yüzde 99 öldüren buharlı temizlik makinesi de raflarda yerini alacak.

İşte BİM 30 Ocak aktüel katalog: