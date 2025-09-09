Apartman sakinleri dikkat! Ödemeyene icra yolu gözüküyor

Apartman veya sitede oturanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ederken uzmanlar özellikle o ödemelerin es geçilmemesi konusunda uyarıyor.

Apartman ve site yaşamında ortak giderlerin karşılanması adına düzenli olarak ödenmesi gereken aidat ödemeleri es geçildiğinde haciz ve icra yolunu tutmanıza neden olabiliyor.

Söz konusu aidat ödemelerinin aksatılması hukuki açıdan ciddi sorunlara açabildiğinden es geçilmemesi büyük bir önem taşıyor.

ÖDEMEYENE HACİZ VE İCRA YOLU GÖZÜKÜYOR

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre aidat borcu hem ev sahibini hem de kiracıyı ilgilendiren önemli ayrıntıların başında yer alıyor.

Bu noktada ister ev sahibi ister kiracı olun site ya da apartman yönetimi doğrudan alacağı tahsil etme yoluna giderek haciz ve icra işlemlerini başlatabiliyor.

Apartman ve site yaşamında aidatını ödemeyenleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Kanuna göre borcunu aksatanlara her ay yüzde 5 gecikme tazminatı uygulanıyor.

Bu da birkaç ay içinde küçük bir borcun bile hızla katlanmasına yol açıyor. Üstelik yalnızca aidatla sınırlı kalmayan süreçte icra masrafları, avukatlık ücretleri ve faiz de ekleniyor.

Borç ödenmezse yönetim, icra takibi ve hatta haciz işlemlerine kadar gidebiliyor. Bazı sitelerde borcunu ödemeyenler havuz, spor salonu gibi sosyal tesislerden de men ediliyor.

Israrla ödeme yapılmazsa konu mahkemeye taşınıyor ve yargılama giderlerinden mülkün satışına kadar uzanan ağır sonuçlar doğabiliyor.