Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman bitiyor? Devre arası transfer dönemi… Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği kış transfer süreci resmen başladı. Böylece kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Göster Hızlı Özet Futbol kamuoyunun merakla takip ettiği kış transfer dönemi başladı.

Bu süreçte takımlar kadrolarını güçlendirmek için adımlar atacak.

Ara transfer dönemi 6 Şubat'ta sona erecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sezonun ikinci yarısına kısa bir zaman kala Trendyol Süper Lig’de gözler transfer piyasasına çevrildi. Takımların eksik bölgelerini tamamlamak ve kadro derinliğini artırmak için hamle yapabildiği kış transfer dönemi, kulüpler açısından kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak isteyen ekiplerin yanı sıra ligde kalma mücadelesi veren takımların da atacağı adımlar merakla bekleniyor. Taraftarlar ve futbolseverler “Ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? TFF’nin aldığı karara göre kış transfer dönemi bugün başladı. Yaklaşık bir ay sürecek bu süreçte takımlar, ihtiyaç duydukları bölgelere takviye yapma fırsatı bulacak. Ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek. LİGDE İKİNCİ YARI NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı 16–19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla start alacak. Sezon boyunca şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinin nefes kesmesi beklenirken, lig maratonu 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. İç Haber Haberleri Kayseri’de kar ve tipiye karşı seferberlik

