Kayseri’de kar ve tipiye karşı seferberlik

Sarız–Göksun Karayolu ile Hacılar–Erciyes karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Tipinin etkili olduğu bölgelerde ekipler, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamladı.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Kurtarılan vatandaşlar güvenli alanlara alınırken, temel ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı. Soğuk hava nedeniyle risk altında olan kişilerin sağlık durumları da kontrol edildi.

MAHSUR KALANLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirildi.

Yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.