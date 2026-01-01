Siirt’te kar ve tipiye karşı zamanla yarış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan cenaze taşıyan otobüs ile hastalar, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.

EKİPLER GECE BOYU SAHADAYDI

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına rağmen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Zorlu hava koşullarında yürütülen çalışmalarla birçok noktada mağduriyetin önüne geçildi.

HASTALAR GÜVENLE SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Şirvan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde nefes darlığı şikâyeti yaşayan 25 yaşındaki Perihan Hüseyinoğlu’na ulaşmak için harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından hastaya erişti. Hüseyinoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi.

Eruh ilçesinin Yanılmaz köyünde rahatsızlanan 2005 doğumlu Kardelen Özalp ise ekipler tarafından evinden alınarak, hastaneye sevk edilmek üzere ana yol üzerinde köy muhtarına teslim edildi.

CENAZE TAŞIYAN OTOBÜS, YOLDAN KURTARILDI

İstanbul’dan Şirvan ilçesine bağlı Özpınar köyüne cenaze taşıyan bir otobüsün yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından otobüs güvenli şekilde bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Siirt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, çevre yolu ve karayolları ağı genelinde yol açma ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.