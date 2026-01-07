Ardahan Valisi gündemde: Çiçek gitti, Çiçekli geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmî Gazete ‘de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a atanırken, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman’ın yeni valisi oldu.

Peki, Ardahan'ın yeni valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

ARDAHAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR

1976 Bayburt doğumlu olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine geçti.

Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan ve Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elâzığ/Palu ilçelerinde de asaleten görev yapan

Çiçekli, akabinde Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Ardahan’ın yeni valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile evli olup, iki çocuk babasıdır.