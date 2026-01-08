Atletico Madrid – Real Madrid maçı hangi kanalda? Süper Kupa’da Arda Güler oynayacak mı? İspanya Süper Kupa’da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Madrid derbisi için geri sayım başladı. Real Madrid ile Atletico Madrid, yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Atletico Madrid – Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göster Hızlı Özet İspanya Süper Kupa'da Real Madrid ve Atletico Madrid, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Maç Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Arda Güler'in karşılaşmada oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İspanya Süper Kupa’da final biletini alacak ikinci ekip, Madrid derbisi sonrası netleşecek. Karşılaşma öncesinde tüm dikkatler milli yıldız Arda Güler’e çevrildi. Real Madrid ile Atletico Madrid, yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise dev derbi öncesi Atletico Madrid – Real Madrid maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışını sürdürüyor. İşte Madrid derbisine dair tüm ayrıntılar... ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA İspanya Süper Kupa’da futbolseverlerin merakla beklediği Madrid derbisi bu akşam oynanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid, yarı final mücadelesinde finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadelede kazanan ekip, İspanya Süper Kupa’da final biletini alan ikinci takım olacak. Madrid derbisini canlı izlemek isteyen futbolseverler için karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. MUHTEMEL 11’LER Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Barrios Rivas, Koke, Baena, Simeone, Alvarez, Sörloth Real Madrid: Courtois, Raul, Rüdiger, Fernandez, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Tchouameni, Bellingham, Gonzalo, Vinicius Arda Güler'in Süper Kupa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. İç Haber Haberleri Antalya'da cami avlusunda drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza

