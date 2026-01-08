Tunceli'de eğitime kar engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, bazı bölgelerde kar yağışı olarak görüldü..

Bu nedenle bazı bölgelerde 9 Ocak Cuma günü okullara ara verildi.

TUNCELİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DARICA'DA DA 5 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.