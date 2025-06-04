Arguvan'da afet konutları yükseliyor

AA & Ensonhaber

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Arguvan ilçesine bağlı Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde yapımı süren deprem konutlarını yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Saha ziyaretine, ilçe muhtarlarıyla yapılan toplantının ardından başlayan Vali Yavuz, afet sonrası yeniden inşa sürecinin hızla ilerlediğini ve devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

"AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER İNŞA ETMELİYİZ"

Açıklamasında afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmenin kritik bir öncelik olduğunu belirten Vali Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yaşadığımız afetin büyüklüğü öylesine derin ki, birçok gelişmiş ülkenin dahi bu çapta bir yıkım karşısında zorlanacağı aşikâr. Buna rağmen biz, tarih boyunca her zorlukta kenetlenmeyi bilen, dayanışma ruhunu yitirmeyen büyük bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, bakanlıklarımızdan yerel yönetimlerimize, kamu kurumlarımızdan saha ekiplerimize kadar herkes Malatya’da büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın bir an evvel güvenli ve kalıcı konutlara kavuşmasını sağlamak. Çünkü bu, devletimizin milletimize verdiği bir sözdür. Bu sözü yerine getirmek boynumuzun borcudur.

ARGUVAN'DA YAPIMI SÜREN KONUTLARI GEZDİ

Vali Yavuz, incelemeleri kapsamında Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü için inşa edilen yeni hizmet binası ile Tepebağ Mahallesi’nde yapımı süren 57 konut ve 4 iş yerinden oluşan projeyi de denetledi. Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerindeki toplam 42 adet hafif çelik köy konutunun şantiye alanlarını da ziyaret eden Yavuz, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Saha gezisine Vali Yardımcıları Osman Kural ve Abdulselam Bıçak, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’in yanı sıra ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarları da katıldı.