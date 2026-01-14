Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lig Kupası yarı final

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Lig Kupası’nda finale giden yolda gözler Londra derbisine çevrildi.

Yarı final etabında Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak.

Sezonun en önemli sınavlarından birine çıkacak olan iki ekip için de karşılaşma büyük önem taşıyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları merak ediliyor.

Peki, Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde oynanacak Chelsea–Arsenal karşılaşması, bugün Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Stamford Bridge’de oynanacak derbi, EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

CHELSEA – ARSENAL MUHTEMEL 11’LER

Chelsea: Sanchez, Chalobah, Gusto, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Santos, Fernandez, Neto, Palmer, Delap

Arsenal: Raya, Saliba, Gabriel, Hincapie, Timber, Ødegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres