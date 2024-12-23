Artvin'de gece meydana gelen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı
İHA

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresindeki gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

ÇALIŞMALAR 2 SAAT SÜRDÜ

Heyelan sırasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay bölgedeki ulaşımı aksattı.

Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında başlatılan temizlik çalışmaları, yaklaşık iki saatlik yoğun çabanın ardından tamamlandı. Çalışmaların ardından yol, ekiplerin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar