Artvin'de rakibinden kaçan boğa boynuzla bakıcısını yere serdi

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'ni izlemek isteyen binlerce vatandaş arenadaki yerini alırken boğalar kıran kırana mücadele etti.

Yaylaya çıkmadan önce boğaları tanıştırmak maksatlı düzenlenen ve geçmişten bugüne kadar gelenek olarak gelen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

BAKICISINI YERE SERDİ

Ayak kategorisinde güreşlerin gerçekleştiği sırada rakibinden kaçmak isteyen bir boğa, koşmaya başlayınca bakıcısını boynuz darbesiyle altına aldı.

Boğadan darbe alan bakıcısı yaralanmadan ayağa kalkarken güreşi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.