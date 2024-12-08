Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan

İHA

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Kıyıcık mevkii tünel çıkışında gece saat 03.45 sıralarında heyelan meydana geldi.

EKİPLER ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yaşanan heyelan ulaşımda büyük aksamalara yol açıyor.

"HEYELAN TEHLİKESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN HENÜZ YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANAMADI"

Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi.

Ataselim şunları söyledi: