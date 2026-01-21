Depremde yıkılan Tarihi Hatay Meclisi ile Adalı Konağı yeniden inşa edildi

Türkiye'ye katılmadan önce Hatay'da Meclis binası olarak kullanılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ile Adalı Konağı, aslına sadık kalınarak güçlendirilmiş zemin üzerinde yeniden inşa edilip, kente kazandırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeniden inşa edilen Meclis binasına gezerek bina içerisinde incelemelerde bulundu.

"TARİHİ SÜRECİN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN"

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Masatlı, Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ve Adalı Konağı'nın, kentin siyasi kaderinin millet iradesi temelinde şekillendiği tarihi sürecin en önemli sembollerinden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Hatay Devleti’nin yasama faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu tarihi yapılar; Hatay’ın kimliği, geleceği ve ana vatanla bütünleşme iradesinin olgunlaştığı tarihsel ögelerdendir. Milli kararlılığın kurumsal hafızası niteliğindeki bu yapılar, bugün de Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlılığını temsil etmektedir.



6 Şubat 2023 ve devamındaki asırların felaketi depremlerde bu tarihi yapılar 'tam göçme' şekilde yıkıma uğramışlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapılarımızın; kültür molozu ayrıştırma ve tespit çalışmaları arkeolojik bir kazı hassasiyeti ile yapılmış, ardından zemin ıslah çalışması ile birlikte toplam 200 fore kazık imal edilmiştir. Yapıların kaba inşaatı da perde beton sistemi ile tamamlanmıştır.