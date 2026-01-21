Abone ol: Google News

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 18:20
  • Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedildi.
  • Sarsıntı 11.58 km derinlikte oluştu.

Balıkesir, uzun zamandır peş peşe gelen depremlerle korkutuyor. 

Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanırken, bugün ise bir kez daha Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre illerde de hissedildi.

