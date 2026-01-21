Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir, uzun zamandır peş peşe gelen depremlerle korkutuyor.

Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanırken, bugün ise bir kez daha Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre illerde de hissedildi.

