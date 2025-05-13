Asi Nehrinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İHA
Hatay’da Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nden geçen, Asi Nehri'nin yatağına düşen bir vatandaş mahsur kaldı.
KURTARILAN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sualtı koruma ekipleri, müdahalesi sonucunda mahsur kalan vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin nehre düşüp mahsur kalan vatandaşa, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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