Konya'da askerden izne geldi, arkadaşlarıyla oturduğu ev yandı

İHA

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi 152164. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın, M.A.K.’nin kiracı olarak oturduğu evde askerden izinli gelen oğlu F.K. ve arkadaşları bulunduğu sırada henüz bilinmeyen çıkan yangında, dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına adlı. Ekipler evin içerisinde 24 yaşındaki Şükrü Ali E.’ yi baygın olarak buldu.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden indirilen Şükrü Ali E., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.