Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı

İHA

Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmalarını yasaklayan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ASKERİ ÖĞRENCİLERE YATAY GEÇİŞ VE BÖLÜM DEĞİŞTİRME YASAĞI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliği ile askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri-programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlayacak.

Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihi olarak kabul edilecek.