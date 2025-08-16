Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Kararlar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.