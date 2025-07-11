Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.