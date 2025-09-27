Abone ol: Google News

Atletico Madrid - Real Madrid maçı kaçta, hangi kanalda? Madrid derbisi CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Arda Güler'li Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk oluyor. İşte dev karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri…

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 15:44
Atletico Madrid - Real Madrid maçı kaçta, hangi kanalda? Madrid derbisi CANLI İZLE

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid, lider Real Madrid’i ağırlayacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Eflatun-beyazlılar, ligde oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alarak 18 puanla zirvede yer alıyor. Atletico Madrid ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puanla 9. sırada bulunuyor.

Derbide gözler özellikle milli futbolcumuz Arda Güler üzerinde olacak.

Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga’nın heyecanla beklenen karşılaşması Atletico Madrid – Real Madrid için geri sayım başladı.

Estadio La Peineta’da oynanacak dev derbi bugün saat 17:15’te başlayacak.

Futbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı izle

MUHTEMEL 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Guiliano, Nico G., Griezmann ya da Raspadori, Julian Alvarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreas, Tchouameni, Arda Güler, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

