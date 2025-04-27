Avrasya Tüneli dünyada ilk 'Mavi Nokta Ağı' sertifikası alan ulaştırma projesi oldu

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan 'Mavi Nokta Ağı' sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 24 Nisan'da Paris'te OECD Konferans Merkezi'nde düzenlenen törende Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrasya Tüneli yetkililerine sertifikalarının takdim edildiğini kaydetti.

"DÜNYADA BU SERTİFİKAYI ALAN İLK ULAŞTIRMA PROJESİ OLDU"

Bakan Uraloğlu, Mavi Nokta Ağı'nın dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişim olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Avrasya Tüneli, programın 'açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir olma' şartlarını yerine getirerek dünyada bu sertifikayı alan ilk ulaştırma projesi oldu.



Böylece ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk 4 projeden biri oldu.

"ÜLKE EKONOMİSİNE 2 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADI"

Avrasya Tüneli'nin açılışını 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı deniz altı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli 8 yılı aşkın bir süredir İstanbul boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor. Avrasya Tüneli'ni hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon araç kullandı.



Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Sadece 2024 yılında zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik.

"YILLIK 322 BİN 880 KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİYOR"

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma ve Trafo Binalarında yıllık 322 bin 880 kilovatsaat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığını duyurdu.

Uraloğlu konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: