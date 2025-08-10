Avşa Adası açıklarında İDO feribotu kayaya çarptı

İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, korku dolu anlar yaşandı..
Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı.
KAYAYA ÇARPTI
Adaya yaklaşık 500 metre kala kayaya çarpan ve pervanelerinden birinde hasar oluşan feribot, başka bir feribotun yardımıyla limana yanaştı.
Kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TABANINDAN ALDIĞI SU TAHLİYE EDİLDİ
Kaza sonrası tabanından su almaya başlayan feribottaki suyun, vidanjör ile tahliye edildiği öğrenildi.