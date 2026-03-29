Aydın kent merkezinde asırlık çam ağacı devrildi

Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Bey Camii önünde saat 23.00 sıralarında gün boyunca süren sağanak yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu kaldırımda bulunan asırlık çam ağacı kökünden sökülerek büyük bir gürültüyle devrildi.

AĞAÇ DEVRİLDİ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede yaşanan olayda, gece saatlerinde yolun boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çağlar Tuğrul'un öncülüğündeki ekipler de ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ağaç kaldırılarak kaldırım yaya trafiğine açıldı.