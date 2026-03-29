Kastamonu’da 2 evde yangın çıktı: Ahır, odunluk ve samanlık da yandı

Kastamonu’da Daday ilçesine bağlı Kayabağı Köyü Kalyar Mahallesi'nde cami imam-hatibi Satı Kartal'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER AHIR VE SAMANLIĞA DA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, Reyhan Yavuz'a ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı. Alevler, evlerin yanında bulunan ahır, odunluk ve samanlığı da sararak büyük çapta hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, orman işletme ve İl Özel İdaresi ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürüttü. Köylülerin de desteğiyle ahırda bulunan hayvanlar ile bazı tarım aletleri kurtarıldı.

YANGIN SONRASI MADDİ HASAR OLUŞTU

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası yapılarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık görevlileri ise hazır bekledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.