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Aydın'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.