Aydın'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Aydın'da Köşk ilçesinde Yavuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerine, Gültekin Giray (47) idaresindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen A.Ç. (27) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpışmanın etkisi ile 2 sürücüsü de devrilen motosikletlerden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Giray'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınana A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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