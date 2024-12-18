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İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde, yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen H.K. ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na Aydın'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan 32 AEL 657 plakalı otomobil çarptı.

AĞABEY OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, H.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kardeşini kazadan kurtarmak isterken hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde H.K.'nin kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.