Aydın'da kayıp gencin gölette cansız bedenine ulaşıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gideceğini söyeleyerek evden çıktı.

KAYIP GENCİN TERLİKLERİ GÖLET KENARINDA BULUNDU

Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal'ı merak eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa ürede bölgeye gelen ekipler, gölet çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Canal'ın gölet kenarında terlikleri bulundu.

EPİLEPSİ HASTASI GENÇ GÖLETE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Gencin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma ihtimaline karşı da bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince gölette yapılan çalışmalar sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Canal'ın cansız bedeni ekipler tarafından gölette çıkarılarak morga kaldırılırken, bölgede yapılan ilk incelemelere göre Canal'ın oltaya takılan balığı çekmek istediği esnada kayalıklardan kayarak gölete düştüğü ve boğulduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.