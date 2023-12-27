Aydın'da kumar operasyonu! Suçüstü yakalanan 8 kişiye 28 bin lira ceza kesildi Kuşadası ilçesinde bir kıraathanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 28 bin 500 TL ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

DHA

Emniyet ekiplerinin kumar yuvalarına baskınları sürüyor..

Bu kapsamda son operasyon Aydın'da yapıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

8 kişi suçüstü yakalandı

Aynı kıraathaneye 3 gün arayla 2'nci kez operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplam 28 bin 500 TL ceza uygulandı.

Kumar malzemelerine el konuldu, iş yeri sahibine soruşturma

Kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile 12 bin 500 TL ve 200 dolara el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)