Aydın'da kumar operasyonu! Suçüstü yakalanan 8 kişiye 28 bin lira ceza kesildi

DHA
Emniyet ekiplerinin kumar yuvalarına baskınları sürüyor..
Bu kapsamda son operasyon Aydın'da yapıldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
8 kişi suçüstü yakalandı
Aynı kıraathaneye 3 gün arayla 2'nci kez operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplam 28 bin 500 TL ceza uygulandı.
Kumar malzemelerine el konuldu, iş yeri sahibine soruşturma
Kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile 12 bin 500 TL ve 200 dolara el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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