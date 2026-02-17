Aydın'da kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kuyumcu dükkanında hırsızlık olduğu yönünde iş yeri sahibi tarafından ihbar yapıldı.

Kısa sürede bölgeye giden polis ekipleri M.R. isimli şüpheliyi kuyumcu dükkanı içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

32 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

İş yeri önünde bulunan ve şahsın kepengi açmak için kullandığı levye, demir kesme makası, demir çubuk ile beyaz çuval ve eldivene el konuldu.

Çeşitli suçlardan 32 suç kaydı olduğu tespit edilen M.R., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.