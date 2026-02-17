Abone ol: Google News

Malatya'da tartıştığı kiracısını darbeden ev sahibi tutuklandı

Malatya'da çıkan tartışmada kiracısını darbederek yaralayan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 04:14
Malatya'da tartıştığı kiracısını darbeden ev sahibi tutuklandı
  • Malatya'da ev sahibi M.T.Ç., kiracısı E.A. ile tartıştıktan sonra onu darp etti.
  • M.T.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Yeni Mahalle'de kiracı E.A. ile ev sahibi M.T.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.Ç., ruhsatlı tabancasının kabzası ile E.A.'ya vurarak darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

EV SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.T.Ç. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İç Haber Haberleri