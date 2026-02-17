Hatay'da usulsüz reçete operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

- Hatay'da usulsüz reçete düzenledikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
- Dörtyol Devlet Hastanesi'nde 1327 usulsüz reçete yazıldığı belirlendi.
- Şüpheliler, kamuyu yaklaşık 2.7 milyon lira zarara uğrattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'da Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde bir doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada 2 hastane çalışanının 1327 usulsüz reçete yazdığı belirlendi.
7 GÖZALTI
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.
Şüphelilerin kamuyu 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.