Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.

6 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor