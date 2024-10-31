Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.
6 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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