Aydın’da yangın paniği: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında, O.B.’nin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.