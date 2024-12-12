Aydın'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık

İHA
Dolandırıcılar her yolu deniyor.
Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.
Son örnek Aydın'da yaşandı.
YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDILAR
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte şirket kurarak kişileri yatırım vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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