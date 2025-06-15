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Aydın'da zeytinlik alanlarda yangın çıktı

Aydın'da zeytinlik alanlarda yangın çıktı Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan bir yangın söndürüldü. Söke ilçesindeki yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.