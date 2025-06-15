Aydın'ın Söke ilçesinde, Nalbantlar Mahallesi'ndeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale edildiğini söyledi.
Nalbantlar Mahallesi'ndeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
AYDIN'DA ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Böcek Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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