Aydın’da zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Aydın’da hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. 28 Aralık Pazar sabahı başlayıp 30 Aralık Salı sabahına kadar sürmesi öngörülen soğuk hava dalgası nedeniyle, il genelinde zirai don riski bulunuyor.

VALİLİKTEN ÜRETİCİLERE UYARI

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, iç kesimlerde hafif, yüksek rakımlı bölgelerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği belirtilerek, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

BAZI İLÇELERDESICAKLIK EKSİ 3 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine ilçelerinde Pazar ve Pazartesi geceleri sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Özellikle Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

KIYI İLÇELERİNDE DON RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi kıyı ilçelerinde ise hava sıcaklıklarının nispeten daha yüksek seyredeceği, bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olacağı öngörülüyor.

HASSAS ÜRÜNLER İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, kısa süreli de olsa ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle hassas tarım ürünlerinde zarara yol açabileceğine dikkat çekti. Üreticilerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını yakından takip etmeleri, ürün bazlı önlemleri almaları ve mümkün olan alanlarda koruyucu tedbirleri uygulamalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.