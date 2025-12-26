BİM’e sırt, diz ve vücut masaj cihazları geliyor! İşte fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın ilk aktüel ürün kampanyası için geri sayım başladı.

BİM, 2 Ocak itibarıyla geçerli olacak aktüel kataloğunu duyurdu.

Yeni yılın ilk haftasında teknoloji, ev aletleri ve mutfak ürünleriyle dikkat çeken geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Katalogda küçük ev aletlerinden elektronik ürünlere kadar pek çok seçenek yer alıyor.

Dikey şarjlı süpürge 8.900 TL, buharlı ütü 2.150 TL, yüz masaj cihazı 549 TL ve masaj tabancası 490 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

BİM’in en çok merak edilen ürünlerinden biri olan tam otomatik kahve makinesi de 14.900 TL kampanyalı fiyatıyla satışa sunulacak.

Bunun yanı sıra katı meyve sıkacağı, makyaj aynası ve LED masa lambası gibi günlük kullanım ürünleri de katalogda yer alıyor.

İşte BİM 2 Ocak aktüel katalog: