Zirai don için tarih verildi: 7 ilçede termometreler eksiye incek

Soğuk hava dalgası Aydın genelinde tarımsal üretimi tehdit ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, il genelinde zirai don riskinin bulunduğu belirtildi.

Paylaşılan tahminlere göre, 28 Aralık Pazar sabahı itibarıyla başlayacak soğuk hava dalgasının 30 Aralık Salı sabahına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bu süreçte özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 0 derecenin altına ineceği, iç kesimlerde hafif, yüksek rakımlı bölgelerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği bildirildi.

VALİLİK DUYURDU

Aydın Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Valilik, üreticilerin resmi meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve don riskine karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı sıcaklık tahminlerine göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine ilçelerinde pazar ve pazartesi geceleri sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Özellikle Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde termometrelerin eksi 3 dereceye kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.