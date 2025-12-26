Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan tarihi Duraklı Camii yeniden ibadete açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan depremlerde yıkılan tarihi Duraklı Camii, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

2 YILLIK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Depremlerden en ağır hasarı alan bölgelerden biri olan Duraklı Mahallesi’nde yer alan cami için başlatılan yeniden yapım çalışmaları yaklaşık iki yıl sürdü. İnşaat sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende yapılan dualarla cami, yeniden cemaatine kavuştu.

YENİ CAMİDE İLK CUMA NAMAZI

Açılış töreninin ardından vatandaşlar, yenilenen camide cuma namazını eda etti. Mahalle sakinleri, tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, açılışta yaptığı açıklamada, depremde zarar gören camilerin hızla onarılarak yeniden ibadete açıldığını belirtti. Duraklı Mahallesi’nin kentin sembol noktalarından biri olduğunu vurgulayan Görgel, “6 Şubat depremlerinde birçok tarihi yapımız ve camimiz zarar gördü. Tarihi yapı statüsündeki bu camimiz için yürütülen çalışmalar bugün tamamlanmış oldu.” dedi.

ŞEHRİN ÇEHRESİ YENİDEN İNAŞ EDİLİYOR

Zarar gören eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için ilgili kurumların yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Görgel, “Amacımız; tarihi dokusu, altyapısı, yolları ve sosyal donatılarıyla Kahramanmaraş’ı daha sağlıklı ve daha güzel bir şehir haline getirmek.” diye konuştu.

YOĞUN KATILIM

Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile çok sayıda vatandaş katıldı.