Az önce açıklandı: İstanbul bembeyaz olacak! İşte kar saati...

Yağmur Dinç

İstanbullulara müjde!

Beklenen sonunda geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

KAR GELİYOR

İstanbul'da da hafta sonu sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Megakentte cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görüleceğini belirtti.