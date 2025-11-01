Baharda bahçeler şenlenecek: İşte kasım ayında budanması gereken bitkiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayı, bitkilerin kışa hazırlanma süreci nedeniyle bahçe bakımı açısından kritik bir dönem.

Uzmanlar, bu dönemde yapılan doğru budamaların, bitkilerin hem hastalıklardan arınmasını sağladığını hem de bahar aylarında daha sağlıklı ve verimli büyümelerine katkı sunduğunu belirtiyor.

Özellikle meyve ağaçları, güller ve bazı süs bitkileri için en uygun budama zamanı bu aylar.

Budama işlemiyle dalların yoğunluğu dengelenirken, bitkinin enerji tasarrufu sağlanıyor ve hastalık riski azaltılıyor.

İşte kasım ayında mutlaka budanması önerilen ağaçlar ve bitkiler:

KASIM AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİLER

1. Gül: Kasım ayında yapılan budama, güllerin hastalıklardan arınmasını sağlar ve baharda daha güçlü, sağlıklı tomurcuklar vermesine yardımcı olur.

2. Asma: Üzüm verimini artırmak için asmaların kış öncesi budanması şarttır. Bu işlem, dalların güçlenmesini ve daha kaliteli meyve vermesini sağlar.

3. Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva): Çekirdekli meyve ağaçlarında kasım budaması, hem verimi artırır hem de ağacın dengeli büyümesine katkıda bulunur. Özellikle elma, armut ve ayva yetiştiricileri için bu dönem kritik öneme sahiptir.

4. Zeytin Ağacı: Zeytin ağaçlarının fazla dalları budandığında güneş ışığı dallara daha iyi ulaşır ve meyve kalitesi yükselir. Kasım ayı, bu işlem için en uygun zaman olarak öne çıkıyor.

5. Leylak: Süs bitkilerinden leylak, kasım ayında budandığında ilkbaharda daha yoğun ve canlı çiçekler açar, bahçeye görsel bir şölen kazandırır.