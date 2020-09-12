Bahçeli'den, Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalar

Darbelerin gerileme olduğuna dikkat çeken MHP Lideri Bahçeli, 12 Eylül'ün Yunanistan'ın denizlerdeki tahriklerine dayanak oluşturduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

Her darbenin bir nevi işgal, gerileme ve tarihin gerisine düşmek demek olduğunu belirten Bahçeli, darbelerin kaos ve krizin serpilmesi olduğunu ifade etti.

12 EYLÜL'ÜN KİRLİ MİRASI...

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın gerilimi artıran hareketlerine işaret eden Bahçeli, bu duruma 12 Eylül cuntasının kirli mirasının dayanak olduğunu söyledi.

12 Eylül 1980 darbesini rezalet ve cinayet olarak niteleyen MHP Lideri, konuşmasında şunları söyledi:

"ZULÜMDÜR, CİNAYETTİR"

"12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir.

27 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat, 15 Temmuz, Türkiye'nin milli birlik ve dayanışma azmine zincirleme suikastlerdir. Türk gençliğinin hedef alınması her yönüyle analiz edilmelidir.

Devlet Bahçeli: Yunan'ın yaptıkları 12 Eylül'ün kirli mirasıdır VİDEO

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ SİLAH ZORUYLA KESİLMİŞTİR"

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir.

Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.



1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.

"YUNANİSTAN NATO'YA ÖN ŞARTSIZ ALINDI"

Darbeci Kenan Evren'in, 10 Ekim 1980 tarihinde dönemin ABD Başkanı'na yazdığı mektupta minnet duyan, boyun eğen, diz çöken bir anlayışın küllenmiş izleri açık seçik görülürken, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına alınmasına ön şartsız onay da vardır.

'Türkiye'nin, hiçbir zaman Yunanistan'ın NATO'nun entegre askeri yapısına dönüşünden desteğini esirgemediğinin altını çizmek isterim' sözleri bizzat vesayetçi Kenan Evren'e aittir.

"YUNANİSTAN BUGÜN TAHRİKLERİNE HIZ VERİYORSA..."

Ne karanlık bir gelgit sürecidir ki Yunanistan 20 Ekim 1980'de NATO'nun askeri kanadına dönmüştür. Yunanistan bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de tahriklerine ve mütecaviz emellerine gerilim politikalarıyla hız veriyorsa bunun geri planında 12 Eylül cuntasının kirli mirasının yegane dayanak olduğu meydandadır.

"GECİKMİŞ BİR PİŞMANLIKTIR"

Darbeci Evren, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklama yaparak, Ege sorunu konusunda Yunanistan'dan herhangi bir yazılı güvence almadan NATO'ya girmesine izin vermesini hata olarak dile getirmiştir. Ancak bu pişmanlık gecikmiş bir pişmanlıktır ve de hiçbir manası yoktur. Hiçbir yaraya da merhem olmamıştır.

Milli tezlerimiz darbeciler tarafından rafa kaldırılmış, Türkiye'nin egemenliğine dayalı çıkarları unutulmaya terk edilmiştir. 12 Eylül sosyal dokumuzu, siyasal bünyemizi, milli irademizi gölgelemenin yanı sıra, küresel vesayetçi çevrelere de can simidi uzatmıştır. Bu ayıptır, namertliktir, millete, devlete ve vatana en büyük kötülüktür.

Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye ve vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir."