Bahçesinde olan yaşadı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 600 TL’ye kadar çıkıyor

Anadolu’nun yüksek bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve yüzyıllardır yöre halkı tarafından bilinen üvez meyvesi, son dönemde yeniden gündeme oturdu. İki yılda bir ürün veren bu özel ağaç, hem nadirliği hem de şifa deposu olarak anılan faydalarıyla dikkat çekiyor.

Bir zamanlar sadece köylülerin tükettiği, hatta çoğu bölgede adı bile unutulan üvez, bugün modern beslenme trendlerinin de etkisiyle yeniden keşfedildi.

İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklığı desteklediği, sindirim sistemine iyi geldiği ve kalp sağlığına faydalarıyla öne çıktığı biliniyor.

Az bulunurluğu nedeniyle “altın değerinde meyve” olarak adlandırılan üvezin fiyatı ise şaşırtıcı boyutlara ulaşmış durumda.

KİLOSU 600 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yaz aylarında yetişmeye başlayan ancak Ekim ayında hasat edilen meyve yüksek lif, C vitamini ve antioksidanlarla tam bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Üvez pazar tezgahlarında 600 liraya kadar alıcı buluyor.

Üreticisinin az ancak talebin çok olduğu bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek, bağırsak florasını destekliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Probiyotik etkisi sayesinde bağırsakları adeta resetliyor.

Üvez ağacının iki yılda bir ürün vermesi, meyvenin çok çabuk bozulması ve hasadının zahmetli olması, bu meyveyi hem değerli hem de ulaşılması zor kılıyor.