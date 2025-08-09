Bakan Işıkhan: e-Devlet’ten SGK hizmetlerine 939 milyon erişim oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının ocak-temmuz döneminde e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine 939 milyon 752 bin 845 kez erişildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, e-Devlet’te sundukları hızlı ve erişilebilir hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

E-DEVLET'TE 14,3'LÜK KULLANIM ORANI

Bu dönemde en çok kullanılan uygulamanın SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu belirten Işıkhan, SGK hizmetlerinin e-Devlet’teki tüm kurum hizmetleri içinde yüzde 14,3’lük kullanım oranına ulaştığını ifade etti.