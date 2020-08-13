Bakan Koca: Koronayla mücadele etmek çok zor değil

Fahrettin Koca, koronaya yakalanan arkadaşını ziyarete giden bir kişinin de hastalığa yakalandığını söyleyerek virüsle mücadele konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, koronavirüs salgınıyla mücadele için uyarılarına devam ediyor.

Koca bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "Koronayla mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

"YETER Kİ KURALLARA UYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. koronayla mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.



