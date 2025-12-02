Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği ve ‘54'üncü Birlik Günü’ programı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.

"BAE–TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN ULAŞTIĞI DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞMEYİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, BAE’nin, bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrarı, iş birliğini ve diyaloğu destekleyen bir ülke olarak küresel rolünü güçlendirmeye devam ettiğini ifade ederek, “BAE, kapsamlı bir vizyonla hareket ederek dünyadaki tüm halkların kalkınma ve refaha ulaşması için önemli küresel meselelerin çözümünde önde gelen katkı sağlayıcı ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, son yıllarda BAE–Türkiye ilişkilerinin ulaştığı dikkat çekici gelişmeyi bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİMİZ SONUÇ ODAKLI BİR YAPIYA ULAŞMIŞTIR"

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kısa sayılabilecek bir sürede dünyada örnek gösterilecek bir kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Bu etkileyici yükselişin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye için hem önemli bir ortak hem de stratejik bir dosttur. Siyasi ilişkilerimiz bugün oldukça güçlü düzeydedir. Son dönemde artan üst düzey temaslar ve etkin kurumsal mekanizmalar sayesinde iş birliğimiz çok daha sonuç odaklı bir yapıya ulaşmıştır. Nitekim geçtiğimiz Temmuz ayında liderlerimiz eş başkanlığında gerçekleştirilen ‘yüksek düzeyli stratejik konsey’in ilk toplantısı bunun somut bir göstergesidir. İkili ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Eş başkanlığını yürüttüğüm ‘Karma Ekonomik Komisyonu’ (KEK) bu anlamda en dinamik ve en kapsayıcı platformlardan bir tanesidir”

"BİR SONRAKİ KEK TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

KEK aracılığıyla ticaretten yatırımlara turizmden tarıma enerjiden dijital dönüşme kadar birçok alanda çalışma imkanına sahip olduklarını belirten Bakan Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: